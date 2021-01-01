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الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس

السبت 29 مايو 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس



القدس المحتلة / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية سلمية مع أهالي حي الشيخ جراح المهددة منازلهم بالاستيلاء عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة التضامنية واعتدت عليهم بالضرب واطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، وابعدتهم بقوة السلاح من مدخل الحي المغلق بالمكعبات الإسمنية منذ أكثر من أسبوعين.

وأضافوا ان قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين واعتدت على عدد منهم بالضرب، ومنعتهم من القيام بواجبهم بتغطية الاحداث الجارية هناك.

وتواصل سلطات الاحتلال إجراءات التضييق على أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، في اطار خطتها لتهجيرهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

#قوات الاحتلال #وقفة تضامنية #حي الشيخ جراح #القدس

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