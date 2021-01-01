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بلدية غزة تصدر تنويها مهما للمواطنين.. وتحذر من عدم السباحة نهائيًا في البحر

السبت 29 مايو 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تصدر تنويها مهما للمواطنين.. وتحذر من عدم السباحة نهائيًا في البحر



غزة / سما /

قررت بلدية غزة، بدءا من اليوم السبت، ضخ مياه الصرف الغير معالجة إلى البحر، بسبب نقص التيار الكهربائي.

وأفادت البلدية في تنويه صادر عنها للمواطنين في قطاع غزة، بأن شركة الكهرباء أبلغتهم بالتوقف عن تزويد محطات ضخ مياه الصرف الصحي بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة كما كان معمولا به خلال السنة الماضية؛ وذلك نتيجة التقليص الحاد بامدادات التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن وصل التيار لمحطات الضخ لمدة 4 ساعات فقط.

وحذرت البلدية المواطنين من عدم السباحة نهائيًا في البحر؛ مؤكدة أنها تبذل كل جهد لمحاولة وقف ضخ المياه الى البحر والبحث عن حلول.

#غزة #بلدية غزة #بحر غزة #التيار الكهربائي #مياه الصرف

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