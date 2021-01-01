ثابت يوضح آخر تطورات ملف الكهرباء في غزة

غزة /سما/

قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة، اليوم السبت، إن هناك تطمينات من الجانب المصري لعودة الأمور إلى ما كانت عليه فيما يتعلق بالكهرباء، قبل العدوان الإسرائيلي.

وأضاف ثابت في تصريح، أن هناك حديث عن أن " إسرائيل " ستسمح بإصلاح الخطوط المتعطلة وهي 4 خطوط ، خلال هذا الأسبوع ، وأيضاً السماح بإدخال شحنات من الوقود لمحطة التوليد.

وأشار ثابت إلى، أن شركة الكهرباء قامت بإصلاح جميع الخطوط من داخل قطاع غزة، مضيفًا "ما تشير له كل المعلومات أنه سيكون هناك تحرك ، ونحن نأمل أن يكون هناك إصلاح للخطوط المتعطلة".

وتابع :"منذ بداية العدوان الإسرائيلي تعمل محطة التوليد عبر مولدين، لا يمكن تشغيل المولد الثالث إلا عبر المنحة القطرية ، ونحن نواجه صعوبة في توفير وقود محلي لتشغيل مولدين".