الشرطة البحرية تنقذ 4 فتيات من الغرق في بحر غزة

غزة /سما/

أنقذت طواقم الدوريات والإنقاذ التابعة للشرطة البحرية "4" فتيات من الغرق مساء الجمعة بعد الساعة الحادية عشر والنصف مساءً جنوب ميناء غزة.

وقالت البحرية أنه تم سماع أصوات صراخ عالية تطلب المساعدة والنجدة من الجهة الجنوبية لميناء غزة، وعلى الفور توجهت الطواقم إلى المكان لتحديد طبيعة الحدث.

وقامت طواقم البحرية بالقفز بالماء من الجهة الجنوبية للميناء، بعدما تبين وجود حالات غرق بالمكان، وأخرجت جميع المواطنين من داخل البحر بالتزامن مع إحضار الإسعافات للتعامل مع جميع الحالات.

وأضافت البحرية أنه تم إنقاذ "4" حالات غرق جميعهم من الفتيات، وصفت إحدى هذه الحالات بالمتوسطة مع بقائها داخل مستشفى الشفاء لمتابعتها، بالإضافة إلى ثلاث حالات طفيفة تم التعامل معها.

ولفتت البحرية أنه تم إصابة اثنين من طواقمها وهما ملازم حمزة مسلم ،ورقيب محمد الزيتونية جرّاء النزول على الصخر الواقع جنوب الميناء، أدى إلى بعض الرضوض في الجسم وإصابة الآخر بكسرٍ في القدم.