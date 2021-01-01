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"كهرباء القدس" تُعقّب على إطلاق مجهولين النار على 3 محولات

السبت 29 مايو 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء القدس" تُعقّب على إطلاق مجهولين النار على 3 محولات



القدس المحتلة /سما/

عقّبت شركة كهرباء محافظة القدس، على قيام مجهولين بإطلاق النار على 3 محولات للشركة في بلدة الرام شمال مدينة القدس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء عديدة في البلدة.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم السبت: "إنّ هذا الاعتداء اللامسؤول، وغير المبرر أدّى إلى إحداث أضرار كبير في المحولات الثلاث، ما سيضطر الشركة إلى تغيير المحولات كاملةً لإعادة التيار لمشتركينا"، مؤكدةً على أن المتضرر الأول من هذه الأفعال المشينة البعيدة كل البعد عن ديننا، وأخلاقنا، وقيم وتقاليد شعبنا هم أهل البلدة.

وأضافت أنّه فور وقوع الحادث سارعت الطواقم الفنية التابعة للشركة بالتوجه إلى الموقع لتقييم الأضرار التي لحقت بالمحولات الذي تغذي المنطقة، إلا أنّ الأضرار كانت كبير بكل أسف، وهي بحاجة إلى وقت لإصلاحها، مثمنةً جهود طواقمها في سرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال.

وتابعت أنّ الممارسات  التي تقوم بها بعض الفئات الخارجة عن القانون، تنم عن عدم إدراك ووعي هذه الفئة بخطورة أفعالها على أمن وسلامة وحياة المواطنين، وتداعياتها السلبية على مستوى استمرارية الخدمات الكهربائية التي تقدمها الشركة للمواطنين في تلك المنطقة، داعية المواطنين التبليغ عن المعتدين أو سارقي التيار الكهربائي.

ولفت إلى أنّ طواقمها القانونية بدأت فعليًا بملاحقة الفاعلين الذين هم وحدهم من يتحملون مسؤولية حرمان مشتركينا من التيار الكهربائي في ساعات الليل المتأخرة، مؤكّدةً على أنّها لن تقبل بهذا التخريب الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق وأحياء في بلدة الرام قضاء القدس.

وأوضحت أنّ انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، يكون في كثير من الأحيان نتيجة التعديات على ممتلكات الشركة، أو من خلال الربط العشوائي على الشبكات بهدف سرقة التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى تكبيد الشركة خسائر مادية كبيرة.

وفي ختام بيانها، طالبت الشركة الأجهزة الأمنية والقضائية بضرورة الكشف عن الجناة ومحاسبتهم وفق أحكام القانون حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

#كهرباء القدس #اطلاق نار

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