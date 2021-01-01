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السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة

السبت 29 مايو 2021 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن المملكة كانت قد أصدرت أمرا في 2 فبراير 2021 علقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وأضاف "بناءا على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان".

وصرح بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم الأحد 30 مايو 2021.

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

#السعودية #الامارات

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