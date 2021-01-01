شاروخان يحدد 7 شروط لمن يريد الزواج بابنته

وكالات / سما /

بالإضافة إلى أنه من نجوم الصف الأول في بوليوود، يعرف الهندي شاروخان بحبه لعائلته وتخصيصه الوقت الأكبر لها.

فالفنان الأب لثلاثة أبناء، يهتم بتفاصيل حياتهم ويسعى لتأمين مستقبلهم بغض النظر عن مدى انشغاله بالعمل السينمائي.

وصادف 22 مايو عيد ميلاد ابنته سوهانا خان الأقرب إلى قلبه، ورغم أنها لم تحترف العمل السينمائي، إلا أنها مثار فضول الصحافة. ووسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وتطرق شاروخان في مقابلات عديدة عن زواج ابنته كما فرض الملك خان، المعروف بخفة ظله في المقابلات، شروطاً معينة على خطيب ابنته.

وكشف خان عن شروطه السبعة، كما وردت في مقابلته مع مجلة “فيمينا”.. كالآتي:

– أن يكون صاحب وظيفة: على الفتى الذي يريد مواعدة ابنته أن يعمل أولاً، إذ تحلم سوهانا بالاستقرار في الحياة.

– لن أحبه: لن أحب الشاب الذي سيحب ابنتي، يجب أن يدرك ذلك مسبقاً.

– وجوده في حياتها: أنا موجود باستمرار في حياتها.. فليحذر.

– يجب أن يكون محامياً: خطيب ابنتي يجب أن يكون محامياً.

– ابنتي أميرتي: ابنة شاروخان ربيت كأميرة، ولا يمكن أن يسمح لأحد بأن يقهرها.

– لن أتردد في الذهاب إلى السجن: هو قلق للغاية بشأن ابنته، ودائماً يؤكد أنه إذا حدث لها أي شيء فـ”لن أتردد في الذهاب إلى السجن”.

– إذا آذيتها سأفعل الشيء نفسه: في حالة آذيتها، فلن أتردد في الإقدام على الشيء نفسه معك.

فعلى من يجد بنفسه الرغبة في الموافقة على جميع الشروط، فليتقدم إلى نجم بوليوود، عسى أن يكون الزوج المنتظر لابنته.