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مصير أنطونيو كونتي يميل بشدة نحو ريال مدريد

السبت 29 مايو 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصير أنطونيو كونتي يميل بشدة نحو ريال مدريد



وكالات / سما /

يقترب أنطونيو كونتي، من تدريب ريال مدريد خلال الموسم القادم، وهو الذي رحل عن إنتر ميلان هذا الصيف بسبب خلافه مع الإدارة بخصوص سوق الانتقالات في ظل رغبة النادي في تقليص النفقات.

وأعلن ريال مدريد رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، يوم الخميس، وبدأت إدارة المرينجي في البحث عن مدرب جديد، ويتصدر أنطونيو كونتي قائمة المرشحين للإشراف على العارضة الفنية للفريق.

وبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيكشف عن هوية مدربه الجديد في الأسبوع المقبل، وبما أن راؤول جونزاليس لا يرى نفسه كمرشح رئيسي، فإن أنطونيو كونتي هو المرشح الأول لخلافة زين الدين زيدان.

وأضافت، أنه لا يوجد شيء ملموس بين أنطونيو كونتي وباريس سان جيرمان، وبالتالي فإن مصير المدرب الإيطالي يميل بشدة نحو ريال مدريد وقد تكون نهاية الأسبوع الحالي حاسمة.

من جهة أخرى، قال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، إن أنطونيو كونتي سيُعلن عن قراره النهائي بشأن مستقبله في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد ليس في عجلة من أمره للإعلان عن هوية المدرب الجديد، لأنهم يتحدثون مع العديد من المدربين بما في ذلك أنطونيو كونتي وماوريسيو بوتشيتينو.

#إنتر ميلان #ريال مدريد #كونتي #أنطونيو كونتي

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