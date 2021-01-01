أول تعليق من دافيد ألابا بعد انتقاله إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

عبر النجم النمساوي دافيد ألابا عن سعادته بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه لا يستطيع الانتظار لخوض أولى مبارياته بقميص الملكي.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن، اليوم، تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي النمساوي في صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن بايرن ميونخ الألماني عقب انتهاء عقده.

وقال ألابا عبر حسابه على “تويتر”، في أول تعليق له بعد إعلان انضمامه رسميًا إلى ريال مدريد: “أترك ناديًا مميزًا من أجل ناد آخر مميز، أنا سعيد حقًا وأتشرف بالانضمام إلى ريال مدريد”.

وأضاف اللاعب: “بعد سنوات كثيرة في ميونخ سأواجه تحد جديد وسأقدم أفضل ما لدي لاستمرار تاريخ النادي المميز. لا استطيع الانتظار لخوض أول مباراة بالقميص الأبيض الأيقوني أمامكم جميعًا أيتها الجماهير في مدريد، أنا واثق أن هذه الرحلة ستكون ناجحة، معًا مع كل المدريديستا، هيا!”.

ورغم إعلان ريال مدريد عن الصفقة، اليوم، إلا أن تقديم اللاعب سينتظر حتى نهاية مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده.