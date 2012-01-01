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إصابة نجم مانشستر سيتي قبل نهائي دوري الأبطال

السبت 29 مايو 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة نجم مانشستر سيتي قبل نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

غادر إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، وأحد أبرز العناصر في تشكيلة بيب جوارديولا، تدريبات الفريق السماوي اليوم، استعداداً لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ السبت.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخه، أما تشيلسي فهو عازم على التتويج باللقب للمرة الثانية بعدما نجح في تحقيقه عام 2012 على حساب بايرن ميونخ.

وبحسب موقع “مانشستر إيفنينج نيوز” البريطاني، فإن إلكاي جوندوجان غادر تدريبات الفريق السماوي بسبب شعوره بالآلام على مستوى الفخذ، الأمر الذي يجعل تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا أمراً مشكوكاً فيه.

وأضاف الموقف نفسه، أن جوندوجان تعرض للإصابة إثر احتكاكه بمتوسط الميدان فيرناندينيو، الأمر الذي جعله يغادر ملعب التدريبات وهو يعرج، وسط أنباء تؤكد أن الفريق السماوي سيفتقد خدماته غداً ​السبت

ويعد جوندوجان من أبرز نجوم مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث خاض 45 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، الأمر الذي جعله يتصدر قائمة هدافي الفريق السماوي هذا الموسم.

وفي حال غيابه، فإن بيب جوارديولا قد يدفع ببرنادو سيلفا في خط الوسط إلى جانب فيرناندينو وهيرنانديز، فيما سيلعب كيفن دي بروين ومحرز وفودين في خط الهجوم.

#مانشستر سيتي #دوري الأبطال #تشيلسي #دوري أبطال أوروبا

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