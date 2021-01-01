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كومان يُطمئن جماهير برشلونة بشأن حالته الصحية

السبت 29 مايو 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كومان يُطمئن جماهير برشلونة بشأن حالته الصحية



وكالات / سما /

اعترف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بتعرض رونالد كومان لوعكة صحية طارئة دخل على إثرها إلى المستشفى صباح أمس الجمعة، مشيراً إلى أنه اتصل به واطمأن عليه، وأن حالته الآن مستقرة.

وربطت تقارير صحفية بين الوعكة الصحية للمدرب الهولندي، والإهانة التي تعرض لها رونالد كومان قبل أيام عندما اعترف له خوان لابورتا بأن النادي يبحث عن مدرب جديد، مؤكداً له في الوقت نفسه، أن بقاءه رهين بمدى العثور على اسم مناسب لقيادة البارسا.

وقال المدرب الهولندي على حساب بانستجرام: “لاتصدق كل شيء تسمعه، أنا بصحة جيدة. هذا كل ما يهم”.

في المقابل، قال أحد المقربين من كومان: “من أين يحصل لابورتا على الشجاعة للتحدث عن الوضع الخاص لكومان (دخوله للمستشفى) في مؤتمر صحفي رسمي؟ هو فقط يجري فحصاً منتظماً في المستشفى، هذا هراء كامل”.

في المقابل، قال روب يانسن وكيل أعمال المدرب الهولندي: “ما قاله لابورتا عن وضع كومان الصحي مجرد إشاعات خالية من الصحة، رئيس نادٍ لا يملك الحق للحديث عن هذه الأمور، فهذا انتهاك للخصوصية”.

وأوضح: “رونالد كومان خضع لفحص ضغط دم فقط، لقد تعرض لأزمة قلبية سابقاً، لذلك فهو يخضع لفحوصات دورية”.

يذكر أن مستقبل رونالد كومان لا يزال معلقاً في السماء، لأن خوان لابورتا لم يؤكد حتى الآن استمراره خلال الموسم القادم، ولكن ما يجعل المدرب الهولندي مطمئناً، هو أنه يحظى بثقة ماتيو أليماني ورامون بلانيس المسؤولين عن سوق الانتقالات بالنادي.

#رونالد كومان #برشلونة #خوان لابورتا #لابورتا

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