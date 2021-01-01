اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة عبر الهواء

هانوي/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت "رويترز"، عن وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ، قوله إن "التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد".

وأضاف لونغ أنه "من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من كوفيد-19 أكثر عدوى وتنتقل بسهولة عبر الهواء".



وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل/نيسان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، قد عبر أمس الجمعة، عن قلقه من ارتفاع مستوى عدوى السلالات الهندية والبريطانية المتحورة من فيروس "كورونا".

وقال كلوغ في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "نعلم على سبيل المثال أن B.1617 (السلالة الهندية) أكثر قابلية للانتقال من B.117 (السلالة البريطانية)، والتي كانت بالفعل أكثر قابلية للانتقال من السلالة السابقة".

كما حذر من أن جائحة "كوفيد-19" لن تنتهي حتى يتم تطعيم 70% على الأقل من الناس، معربا عن أسفه من أن معدل التطعيم في أوروبا لا يزال "بطيئا للغاية".