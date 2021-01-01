  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إصابة 4 جنود من "حرس الحدود" خلال مطاردة شاب في النقب

السبت 29 مايو 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 جنود من "حرس الحدود" خلال مطاردة شاب في النقب



النقب/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم، السبت، شابا (22 عاما) من قرية اللقية في النقب، وذلك بعد مطاردة بولسية أطلق خلالها عناصر الشرطة النار باتجاه الشاب.

وادعت الشرطة أن أربعة من عناصر "حرس الحدود" أصيبوا بجروح طفيفة قرب مدينة عراد، في منطقة النقب، "أثناء هروب مركبة مشبوهة رفض سائقها التعريف عن نفسه".

كما زعمت الشرطة في بيان صدر عنها أن "السائق بدأ في الفرار من المكان. وخلال ذلك اصطدم المشتبه به (22 عاما) من سكان اللقية بسيارة الشرطة وتم اعتقاله".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحونوت" أن أحد عناصر "حرس الحدود" أطلق النار باتجاه المركبة إثر "شعوره بتعرض حياته للخطر".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنه "تم نقل الأربعة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للعلاج".

#النقب #حرس الحدود

الأكثر قراءة اليوم

سبّب احراجا لقيادة الإحتلال..الوفد المصري يحمل رسائل إسرائيلية للسنوار

صحيفة: الفصائل ستعلن أن عباس فاقد للشرعية.. وتكشف موعد تراجع الاحتلال عن خطواته "العقابية" على غزة

"هآرتس" : وضع عباس بائس.. وجيل جديد قادم لا يؤمن بالتسوية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلة عسكرية تكشف عن "كارثة" وقعت في إسرائيل خلال العدوان على غزة

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

الأخبار الرئيسية

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

النخالة يهدد اسرائيل: سياسة الاغتيالات ضد مقاتلينا أو قادتنا سيرد عليها بقضف تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية