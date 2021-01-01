إصابة 4 جنود من "حرس الحدود" خلال مطاردة شاب في النقب

النقب/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم، السبت، شابا (22 عاما) من قرية اللقية في النقب، وذلك بعد مطاردة بولسية أطلق خلالها عناصر الشرطة النار باتجاه الشاب.

وادعت الشرطة أن أربعة من عناصر "حرس الحدود" أصيبوا بجروح طفيفة قرب مدينة عراد، في منطقة النقب، "أثناء هروب مركبة مشبوهة رفض سائقها التعريف عن نفسه".

كما زعمت الشرطة في بيان صدر عنها أن "السائق بدأ في الفرار من المكان. وخلال ذلك اصطدم المشتبه به (22 عاما) من سكان اللقية بسيارة الشرطة وتم اعتقاله".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحونوت" أن أحد عناصر "حرس الحدود" أطلق النار باتجاه المركبة إثر "شعوره بتعرض حياته للخطر".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنه "تم نقل الأربعة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للعلاج".