قائمة أفضل 10 مهاجمين في التاريخ بينهم لاعب حالي فقط!

احتل الأسطورة البرازيلي بيليه صدارة قائمة أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وضعتها بوابة "90min".

وتفوق بيليه على مواطنه رونالدو لويس نازاريو دي ليما المعروف بـ" الظاهرة" رونالدو، وتلاهما أسطورة كرة القدم الألماني غيرد مولر في المركز الثالث.

The 30 greatest strikers of all time - ranked. https://t.co/TT9ChRa9YW



وتضمنت قائمة المهاجمين العشرة الأوائل لاعبا حاليا فقط وهو النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني.



والملفت أن القائمة التي تضمنت 30 مهاجما، غابت عنها أسماء العديد من أفضل اللاعبين في العالم، وفي مقدمتهم الثنائي: البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن يبدو أن الحديث يدور عن مركز المهاجم الصريح "رأس الحربة".

وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 مهاجمين في تاريخ كرة القدم، وفقا لبوابة 90 دقيقة:

1. بيليه (البرازيل)

2. رونالدو (البرازيل)

3. غيرد مولر (ألمانيا)

4. أوزيبيو (البرتغالي)

5. فيرينتس بوشكاش (هنغاريا)

6. ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين - إسبانيا)

7. ماركو فان باستن (هولندا)

8. روماريو (البرازيل)

9. روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

10. جوزيبي مياتزا (إيطاليا).

The best out-and-out strikers of all time. ???? pic.twitter.com/9ePS7TJ8wZ