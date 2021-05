"تويتر" يتيح ميزات إضافية لمستخدميه

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن نسخ التطبيق المخصصة للعمل عبر الحواسب حصلت على ميزات جديدة.

ومن بين أبرز الميزات التي أتيحت لمستخدمي "تويتر" عبر الحواسب الآن هي ميزة الانضمام إلى الغرف الصوتية عبر خدمات Spaces، أي أن هذه الغرف باتت متوفرة لمستخدمي الحواسب كما هو الحال مع مستخدمي التطبيق من الأجهزة العاملة بأنظمة Android و iOS.

starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web) our focus areas: - infrastructure and listening UI that adapts to your screen size - setting reminders for scheduled spaces - accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD



وحصل مستخدمو "تويتر" عبر الحواسب أيضا على واجهات جديدة تمكنهم من التحكم بخدمات Spaces بالطريقة التي ستناسبهم عبر توزيع واجهات العرض على الشاشة، كما بات بإمكانهم صنع تذكيرات مجدولة لغرف الاتصالات، وتوفرت لديهم ميزات حفظ ونسخ المراسلات التي يجرونها عبر Spaces.

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.



based on what we've learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things. ????