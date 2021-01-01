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وزير خارجية قطر: حكومة السيسي منتخبة شرعيا ولم نبحث موضوع "الإخوان" معها

السبت 29 مايو 2021 05:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية قطر: حكومة السيسي منتخبة شرعيا ولم نبحث موضوع "الإخوان" معها



الدوحة/سما/

أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تعتبر مصر دولة كبيرة في المنطقة حيث تلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، واصفا حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالشرعية.


وقال آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة "العربي" أمس الخميس، إن دولة قطر ترى أن مصر من الدول الكبرى بالمنطقة وتلعب دورا قياديا وقطر تدعم ذلك، مؤكدا أن هذا سيخلق فرصا عديدة للتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية، ولا سيما ما حدث في فلسطين بشأن الدور القطري والمصري في التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأضاف: "ذلك يبين انعكاس مخرجات قمة العلا على الملفات الإقليمية والتعاون مع مصر الذي أتى بنتائج فعالة، ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي المجالات المتاحة، ونريد علاقات متوازنة وإيجابية مع كافة الدول العربية".

وتابع: "علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية وتسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر وهذا كان مقدر من جانب قطر".

وأردف: "عندما طويت صفحة الخلاف مع دول الخليج ومصر، تطلعت قطر للعمل المشترك مع مصر، وليست لدينا ملفات عالقة كثيرة مع القاهرة، وهناك تقدم إيجابي في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم، وجاءت الزيارة الأخيرة لتعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة ما بعد الخلاف".

وحول ملف "الإخوان المسلمين" في مصر، قال آل ثاني: "لم يتم إثارة هذا الملف حسب علمي وحسبما تم في عمل اللجان الثنائية، وكما قلت النقاط الخلافية هي نقاط نرى أنه من الممكن معالجتها، ونحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها".

واستطرد بالقول: "قطر ليست حزبا سياسيا ولا تتعامل مع حزب سياسي لوجوده في السلطة، نحن نتعامل فقط مع حكومات طالما أن الشخص منتخب من شعبه والحزب السياسي هو الذي يحكم الدولة، فقطر ستتعامل مع الحزب في هذا الإطار، أما الأحزاب فهو عمل الأحزاب السياسية وليس الدول، ونحن في قطر ليس لدينا أحزاب سياسية، ونتعامل مع الدول ونحترم المؤسسات في الحكومة المصرية".

وأكد وزير الخارجية القطري: "اللقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان إيجابيا جدا ونحن نقدر استقباله لنا، ووجدنا روحا أخوية من ناحيته، وكانت هناك اتصالات هاتفية بين صاحب السمو أمير البلاد المفدى (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) والرئيس المصري سواء في شهر رمضان أو عيد الفطر، وهذه خطوات إيجابية نرى أن يتم البناء عليها".

#قطر #عبد الفتاح السيسي #مصر #الاخوان المسلمين

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