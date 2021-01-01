بعد تأجيلها بسبب غزة.. كوخافي سيتوجه لواشنطن قريبا

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي سيتوجه إلى الولايات المتحدة الشهر القادم.



ووفقاً للقناة العبرية، بعد إلغاء رحلته سابقا إلى الولايات المتحدة بسبب التصعيد الأمني، سيتوجه كوخافي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل وسيجتمع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ومسؤولين كبار بوزارة الدفاع.



وأوضحت القناة أن كوخافي، سيناقش مع القيادة الأمريكية التحديات المشتركة وكذلك الدروس المستفادة من العملية العسكرية الأخيرة في غــــزة.