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نتنياهو: أتعرض لعملية احتيال وبينيت نقض العهود

الجمعة 28 مايو 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: أتعرض لعملية احتيال وبينيت نقض العهود



القدس المحتلة /سما/

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي على الأنباءالتي تتحدث عن توافق مبدئي بين يائير لابيد ونفتالي بينيت حول تشكيل الحكومة القادمة بالقول، "إنها عملية احتيال لا يمكن تصورها".
وقال نتنياهو، "إنها عملية احتيال لا يمكن تصورها، إنها انتهاك صارخ لجميع وعود نفتالي بينيت التي قطعها على نفسه قبل أسابيع، بينيت قال خلال القتال ضد حماس أن الحكومة اليسارية قد فقدت حظوظها، ما الذي تغير؟".
وأشار نتنياهو إلى أن حزبه الليكود  قدم إلى "حزب يمينا" مبادرة اتفاق جديدة تضمن تنازلات كبيرة غير مسبوقة، معتبراً أن ذلك بهدف منع إقامة حكومة يسار.
 
وأضاف، "أريد أن أخبركم أنه لدهشتي فإن نفتالي بينيت لم يرغب بالتوقيع عليها، ويستمر في الركض نحو حكومة يسار".

#بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #اسرائيل #تشكيل حكومة اسرائيلية #اليمين الاسرائيلي

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