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الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي (فيديو)

الجمعة 28 مايو 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي (فيديو)



الدوحة/سما/

تُوّج النادي الأهلي المصري لكرة القدم بكأس السوبر الإفريقي، اليوم الجمعة، بعد فوزه على منافسه نهضة بركان، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، بهدفين دون مقابل.

وأحرز هدف الأهلي الأول، اللاعب محمد شريف في الدقيقة 56 من المباراة، بتسديدة قوية لم تترك أي حظ للحارس البركاني زهير لعروبي، قبل أن يضيف صلاح محسن هدفا قاتلا في الدقيقة 82.


وبدأت المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال، متكافئة بين الفريقين، ومع مرور الدقائق بدأ نهضة بركان يضغط على الأهلي في محاولة لتسجيل هدف السبق.

وبهذا الفوز استعاد "الشياطين الحُمر" لقب السوبر الأفريقي الغائب عن خزانته منذ سنة 2014 وحقق لقبه السابع في هذه البطولة.


يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.

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