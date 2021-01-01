  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هل انتهى عهد نتنياهو؟.. بينت يوافق على الانضمام لحكومة مع لبيد

الجمعة 28 مايو 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل انتهى عهد نتنياهو؟.. بينت يوافق على الانضمام لحكومة مع لبيد



القدس المحتلة /سما/

أبلغ رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد في اجتماعهم أمس أنه قبل اقتراحه بتشكيل "حكومة تغيير" ، وإذا تم التوصل إلى اتفاقات ، ستؤدي اليمين الدستورية بعد 10 أيام.

جاء ذلك الليلة (الجمعة) خلال نشرة القناة 12. وبحسب الاتفاق الذي سيعلنه الاثنان يوم السبت أو مساء الأحد ، فإن بينيت سيكون أول رئيس للوزراء حتى عام 2023 ، ثم لبيد حتى عام 2025. إلا أنه تم توضيح أن أييليت شاكيد أقل "حماسًا" لتشكيل مثل هذه الحكومة مع لابيد ، ومن الواضح أنها ستقرر .

يذكر ، ان حزب لبيد توصل إلى اتفاقات مع حزبي إسرائيل بيتنا والعمل. بالإضافة إلى ذلك ، تم الاتفاق أيضًا على بنود اتفاق الائتلاف مع ميرتس وهناك تقدم في المفاوضات مع حزب تكفا هحدشاه بزعامة ساعر.

وتشير تقديرات من مكتب نتنياهو إلى أنّ حكومة بينيت - لابيد مع "يسار - وسط" هي تقريبا أمر واقع، وفي محاولة لمنعها؛ يفكر نتنياهو بجدية في اقتراح تشكيل حكومة يمينية على ساعر، مع تناوب يكون ساعر الأوّل فيه. كما سيُعرض على ساعر أن تُحدد فترة ولاية رئيس الحكومة، لتكون هذه الولاية الأخيرة لنتنياهو.

هذا على افتراض أن بينيت وشريكته في قيادة الحزب، أييليت شاكيد، قد قرّرا بالفعل الانضمام إلى حكومة مع لبيد، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع مثل هذا التحالُف

#حزب يمينا #نفتالي بينت #اسرائيل #يائير لابيد #بنيامين نتنياهو #تشكيل حكومة اسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

سبّب احراجا لقيادة الإحتلال..الوفد المصري يحمل رسائل إسرائيلية للسنوار

صحيفة: الفصائل ستعلن أن عباس فاقد للشرعية.. وتكشف موعد تراجع الاحتلال عن خطواته "العقابية" على غزة

"هآرتس" : وضع عباس بائس.. وجيل جديد قادم لا يؤمن بالتسوية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلة عسكرية تكشف عن "كارثة" وقعت في إسرائيل خلال العدوان على غزة

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

الأخبار الرئيسية

هذا السيناريو الأخطر في الحرب.. صحيفة عبرية: “حرب غزة”.. إطلالة إسرائيلية على “المعركة الكبرى”!

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

النخالة يهدد اسرائيل: سياسة الاغتيالات ضد مقاتلينا أو قادتنا سيرد عليها بقضف تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية