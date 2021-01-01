هل انتهى عهد نتنياهو؟.. بينت يوافق على الانضمام لحكومة مع لبيد

القدس المحتلة /سما/

أبلغ رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد في اجتماعهم أمس أنه قبل اقتراحه بتشكيل "حكومة تغيير" ، وإذا تم التوصل إلى اتفاقات ، ستؤدي اليمين الدستورية بعد 10 أيام.

جاء ذلك الليلة (الجمعة) خلال نشرة القناة 12. وبحسب الاتفاق الذي سيعلنه الاثنان يوم السبت أو مساء الأحد ، فإن بينيت سيكون أول رئيس للوزراء حتى عام 2023 ، ثم لبيد حتى عام 2025. إلا أنه تم توضيح أن أييليت شاكيد أقل "حماسًا" لتشكيل مثل هذه الحكومة مع لابيد ، ومن الواضح أنها ستقرر .

يذكر ، ان حزب لبيد توصل إلى اتفاقات مع حزبي إسرائيل بيتنا والعمل. بالإضافة إلى ذلك ، تم الاتفاق أيضًا على بنود اتفاق الائتلاف مع ميرتس وهناك تقدم في المفاوضات مع حزب تكفا هحدشاه بزعامة ساعر.

وتشير تقديرات من مكتب نتنياهو إلى أنّ حكومة بينيت - لابيد مع "يسار - وسط" هي تقريبا أمر واقع، وفي محاولة لمنعها؛ يفكر نتنياهو بجدية في اقتراح تشكيل حكومة يمينية على ساعر، مع تناوب يكون ساعر الأوّل فيه. كما سيُعرض على ساعر أن تُحدد فترة ولاية رئيس الحكومة، لتكون هذه الولاية الأخيرة لنتنياهو.

هذا على افتراض أن بينيت وشريكته في قيادة الحزب، أييليت شاكيد، قد قرّرا بالفعل الانضمام إلى حكومة مع لبيد، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع مثل هذا التحالُف