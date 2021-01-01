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600 موسيقي عالمي يقررون مقاطعة "إسرائيل" والتضامن مع فلسطين

الجمعة 28 مايو 2021 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
600 موسيقي عالمي يقررون مقاطعة "إسرائيل" والتضامن مع فلسطين



وكالات

وقع قرابة 600 موسيقي على خطاب مفتوح دعوا فيه فنانين آخرين للانضمام إليهم في مقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين.

وقال الموسيقيون في رسالتهم: "نحن كموسيقيين لا يمكن أن نبقى صامتين ومن الضروري في هذا الوقت أن نقف مع فلسطين.. نحن ندعو أقراننا للتأكيد علانية على تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني"، معتبرين أن "الصمت هو تواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية.. الصمت ليس خيارا".



الصورة من موقع musicians for palestine


وأضافوا: "ندعوكم للانضمام إلينا في رفض الأداء في أي من المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة والوقوف بحزم في دعم الشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في السيادة والحرية".

#فلسطين #موسيقيون #مقاطعة اسرائيل

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