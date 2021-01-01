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3 أعراض خفية قد تشير إلى مشكلات في الكبد

الجمعة 28 مايو 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أعراض خفية قد تشير إلى مشكلات في الكبد



وكالات

أعلنت البروفيسورة يلينا ماليشيفا، في برنامج تلفزيوني، أن هناك ثلاثة أعراض غير واضحة، قد تشير إلى مشكلات في الكبد.


ووفقا لها، يمكن أن يشير تثدي الرجل- تضخم الثدي عند الرجال، إلى وجود مشكلة صحية في الكبد.


ويضيف الدكتور إيغور غورودوكين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، موضحا، ينظف الكبد الجسم من سموم مختلفة، ولكن عند وجود مشكلة ما فيه يتراكم هرمون الاستروجين عند الرجال، ما يؤدي إلى ظهور سمات أنثوية عندهم.

وتشير ماليشيفا، إلى أن ظهور بقع زرقاء دون سبب، يتطلب مراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحص اللازم الكبد.

ويوضح الأخصائي غورودكين، ينتج الكبد بروتينات مسؤولة عن تخثر الدم، وأي خلل في هذه العملية بسبب مشكلة فيه، ويؤدي إلى ظهور البقع الزرقاء حتى عند التعرض لصدمة خفيفة جدا.

وتنصح ماليشيفا، بضرورة الانتباه إلى احمرار لون راحة اليد وحول الإبهام.

ويوضح غورودكين ويقول، هذه الحالة ترتبط أيضا بارتفاع مستوى الهرمونات الجنسية، ما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية في راحة اليد وحول الإبهام.

وتؤكد ماليشيفا، على ضرورة إجراء فحص بالموجات الصوتية للكبد والتحاليل اللازمة عند ظهور أي من هذه الأعراض الثلاثة.

#الصحة #اخبار الصحة العامة #مشكلات الكبد

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