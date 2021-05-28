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رسميا.. ماسيميليانو أليغري مدربا جديدا ليوفنتوس

الجمعة 28 مايو 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. ماسيميليانو أليغري مدربا جديدا ليوفنتوس



روما/سما/

أعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين ماسيميليانو أليغري، مدربا له، ليتولى المهمة للمرة الثانية، خلفا لسلفه أندريا بيرلو، الذي أقيل بعد موسم مخيب للآمال.

وخلال فترته الأولى على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس ما بين عامي 2014 و2019، قاد أليغري الفريق المنتمي لمدينة تورينو، للفوز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية، كما توج معه بكأس إيطاليا أربع مرات، إلى جانب التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين.


وكان يوفنتوس، أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، استغناءه عن خدمات بيرلو، بعد عام واحد فقط من تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريق "السيدة لعجوز".

وتحت قيادة بيرلو، فشل الفريق في الدفاع عن اللقب المحلي واكتفي بالحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي، والتتويج  بلقب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

#ماسيمليانو أليجري #يوفنتوس #الدوري الايطالي #كرة لقدم

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