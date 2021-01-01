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مصر: حكم بحبس فنان مشهور بسبب سيدة أعمال

الجمعة 28 مايو 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: حكم بحبس فنان مشهور بسبب سيدة أعمال



القاهرة/سما/

قضت محكمة مصرية بمعاقبة الفنان المصري أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.


كما شمل الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

#مصر #سيدة اعمال #احمد فلوكس

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