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أول سفينة شحن إماراتية ترسو في ميناء إيلات يوم الأحد

الجمعة 28 مايو 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول سفينة شحن إماراتية ترسو في ميناء إيلات يوم الأحد



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل يوم الأحد، وعلى غير العادة، إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن قدوم السفينة إلى ميناء إيلات يأتي في ظل ازدحام شديد في ميناءي أسدود وحيفا، وسط وشمال إسرائيل، مشيرة إلى أن "السفينة PS VALETTA ستكون أول سفينة تصل من أبو ظبي إلى ميناء إيلات".

وأضافت: "لأول مرة منذ 2005، من المتوقع وصول سفينة شحن عامة إلى ميناء إيلات يوم الأحد، وتفريغ شحنة حديد هناك"، مبينة أن "أنشطة الميناء الجنوبي، تركز منذ سنوات على تفريغ سيارات جديدة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين".

وقالت إنه "لتجنب الانتظار الطويل في ميناءي أسدود وحيفا، ستصل السفينة إلى إيلات لتفريغ حوالي 4000 طن من الحديد".

وفي 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إسرائيلية وإماراتية.

وفي الأشهر الماضية، وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا.

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