بالفيديو: ملعب سنتياغو برنابيو يحترق

اندلع حريق في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" الشهير، معقل فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، خلال أعمال الترميم التي يخضع لها الملعب.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات الإطفاء، وهي تحاول إخماد الحريق.

BREAKING: A part of the Santiago Bernabeu is on fire!!pic.twitter.com/jHLrS7i6Dg