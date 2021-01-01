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الأمة الكويتي :تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع اسرائيل

الخميس 27 مايو 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمة الكويتي :تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع اسرائيل



وكالات - سما-

أعرب مجلس الأمة الكويتي يوم الخميس، عن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس تلاه رئيسه مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة بند طلبات المناقشة من بعض الأعضاء بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وعبر المجلس عن التضامن الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبين المجلس أن انعقاد الجلسة يأتي للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكافة قطاعات الشعب والدولة.

وأضاف أن إقرار تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه.

ووجه مجلس الأمة في بيانه تحية إلى المجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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