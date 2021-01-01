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طبيب يكشف أسماء الأدوية المعالجة لـ"الفطر الأسود"

الخميس 27 مايو 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب يكشف أسماء الأدوية المعالجة لـ"الفطر الأسود"



وكالات / سما /

كشف طبيب مصري عن أسماء أدوية معالجة لعدوى الفطر الأسود وذلك بعد تسليط الضوء مؤخرا على ظهور عدد من الإصابات به داخل مصر.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، حاتم بدران، أن مرض الفطر الأسود يعالج بالأدوية المضادة للفطريات مثل:

amphotericin B الذي يتم إعطاؤه بالحقن الوريدي فقط، أو posaconazole and isavuconazole الذين يتم إعطاؤهما سواء بالفم أو بالحقن .

وأضاف بدران، أن أدوية الفطريات الشائعة مثل fluconazole، voriconazole and echinocandins، لا يتم استخدامها في علاج هذا النوع من العدوى الفطرية  لكن يتم استخدامهم في علاج الأنواع البسيطة من الفطريات.

وشدد أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، على أن استخدام هذه الأدوية لا يتم إلا تحت إشراف طبي، محذرا من استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي دون الرجوع للطبيب المتخصص.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة المصرية تخصيص غرفة عزل منفصلة للمرضى المصابين بالفطر الأسود.

وقال الدكتور محمد علي، وكيل  مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إنه يتم تجهيز غرف عزل لأي حالة مصابة بالفطر الأسود في مستشفى النجيلة بمطروح.

#طبيب #الفطر الأسود

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