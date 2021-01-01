أغويرو على بعد خطوات من برشلونة

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عن موعد وصول نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، من أجل إتمام انتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني.

وحسب التقارير فإن أغويرو على بعد خطوات قليلة من الانتقال لبرشلونة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أغويرو سيصل إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، عقب 48 ساعة من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير، أن أغويرو سيكون أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي، ما لم تحدث أي مفاجآت أخرى قبل موعد وصوله.

وأوضح التقرير، أن أغويرو سيتقاضى نصف ما كان يحصل عليه في مانشستر سيتي، حيث راهن النادي واللاعب على المتغيرات، بمعنى أن هناك بنود أخرى متعلقة بعدد المباريات والألقاب، من شأنها أن ترفع قيمة عقده.