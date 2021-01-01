رسمياً .. إنتر ميلان يعلن رحيل كونتي

وكالات / سما /

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسمياً رحيل مدربه أنطونيو كونتي عن صفوفه بعد عدة أيام قليلة من تتويجه مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية أن أنطونيو كونتي توصل لاتفاق نهائي مع إدارة إنتر ميلان ينص على عدم إكمال مهامه كمدير فني للفريق الأول بالنادي، وسوف يتحصل على نصف راتبه السنوي تعويضاً عن العام المتبقي في عقده.

وأشارت الشبكة العالمية أن أنطونيو كونتي لن يأخذ راحة خلال الموسم القادم، وسيكون منفتحاً بشكل كبير للتعاقد مع ناد آخر في الفترة القادمة.

وقاد أنطونيو كونتي فريق إنتر ميلان في الموسمين الأخيرين، حيث نجح في الموسم الأول بإنهاء الدوري في المركز الثاني والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

بينما قاد الفريق خلال الموسم المنتهي بالتتويج ببطولة الدوري الإيطالي، ولكن اختلافات مع الإدارة على شكل الفريق الموسم القادم جعلته يتخذ قرار الرحيل.