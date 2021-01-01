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الاقتصاد تحظر بيع منتجات شركة تنوفا الاسرائيلية

الخميس 27 مايو 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تحظر بيع منتجات شركة تنوفا الاسرائيلية



رام الله / سما /

قررت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، حظر إدخال منتجات شركة تنوفا الاسرائيلية للألبان إلى السوق الفلسطينية لعدم التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما بطاقة البيان ومدد الصلاحية.

وبينت الوزارة في بيانها انها أخطرت الشركة في وقت سابق لتصويب وضعها القانوني وفق التعليمات الفنية الالزامية الفلسطينية، انتهت المهلة القانونية في الأول من امس دون ان تقوم الشركة بالإجراءات المطلوبة، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار الحظر لحين التزام الشركة بالإجراءات الفنية الالزامية.

وشددت الوزارة على ان أي منتجات لا تطبق المواصفة والتعليمات الفنية الالزامية سيتم منع ادخالها الى السوق الفلسطينية لافتة إلى ان هناك 4400 مواصفة فلسطينية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية ونحو 88 تعليم فني إلزامي وأكثر من 2500 شهادة من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال للشركات الفلسطينية.

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