فيديو : الشاباك يحقق مع الفنان معين الأعسم بسبب "أبو عبيدة معذبهم"

القدس المحتلة / سما /

حقق جهاز الأمن العام (الشاباك)، امس الأربعاء، مع الفنان الشعبي معين الأعسم (30 عاما) من قرية تل السبع في منطقة النقب والذي اشتهر بالدحية البدوية، وذلك على خلفية غنائه "أبو عبيدة معذبهم"، في إشارة للناطق بلسان كتائب عز الدين القسّام التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

و بحسب المعلومات المتوفرة حقق الشاباك مع الأعسم لمدة ساعتين، حول تمجيد المقاومة الفلسطينية في غزة وغنائه "أبو عبيدة معذبهم.. ليلة ليلة مرهبهم" خلال الدحية في المناسبات والأعراس، والتي نُشرت مقاطع فيديو لبعض منها على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذره المحققون من ترديد العبارات المشيدة بالمقاومة في غزة.