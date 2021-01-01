مقتل شابة عربية بجريمة طعن في إيلات

القدس المحتلة / سما /

قتلت شابة عربية تبلغ من العمر (30 عاما)، في جريمة طعن تعرضت لها صباح اليوم الخميس، حيث عثر عليها غارقة في دمائها داخل شقة سكنية، وتم اعتقال شقيقها بشبهة ضلوعه في الجريمة.

وتقلت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح داخل شقة سكنية في إيلات، وعلى الفور هرع طاقم طبية للمكان، وأقر الطاقم وفاة شابة، حيث عثر على جسدها أثار عنف، فيما تم تبليغ الشرطة.

وتحقق الشرطة في ملابسات وأسباب الجريمة، ويستدل من التحقيقات الأولية أن الضحية تعرضت للطعن بسكين، فيما تم اعتقال شقيقها للاشتباه في ضلوع في الجريمة.