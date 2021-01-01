قطر تقرر تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الدوحة /سما/

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بتوجيه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الانباء القطرية " ان هذه المنحة تأتي لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، والمساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدمية في القطاع لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات".

وأضافت ان" المنحة تأتي في إطار دعم دولة قطر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني."