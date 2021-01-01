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العالم على موعد مع "القمر الدامي".. والعرب لن يشاهدوه

الأربعاء 26 مايو 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالم على موعد مع "القمر الدامي".. والعرب لن يشاهدوه



وكالات / سما /

سيكون العالم، هذه الليلة، على موعد مع أول خسوف كامل للقمر في ظاهرة يطلق عليها "القمر الدامي"، لكن سيتعذر مشاهدتها في المنطقة العربية.

ومن المتوقع أن يكون الأستراليون أول من يشاهدون هذه الظاهرة الفلكية، عندما يضيء "القمر الدامي" ليل الأربعاء الخميس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه الظاهرة ستكون مرئية من مدينة سيدني في أقصى الشرق إلى بيرث في أقصى الغرب.

وتعتبر أستراليا واحدة من أفضل الأماكن في العالم لمشاهدة الخسوف الكلي، فعلى سبيل المثال، سيكون عشاق الفلك قادرين عى تتبع حركة القمر من الخسوف الجزئي عندما يبدأ في الحركة داخل الظل الخارجي للأرض، وصلا إلى السكوف الكلي، عندما يكون القمر خلف الأرض تماما.

وكذلك سيتمكن سكان المنطقة المطلة على المحيط الهادئ سكان الشطر الغربي من أميركا الشمالية وأقصى جنوب أميركا اللاتينية وشرقي آسيا، من مشاهدة القمر "الدامي" مكتملا يوم الأربعاء.

ولن يتمكن سكان إفريقيا وغرب آسيا من مشاهدة أي شيء، وهما المنقطتين اللتين تقع بهما الدول العربية، وفي وسع سكان هذه الدول مشاهدة الحدث عبر البث المباشر الذي تتحيه وكالة "ناسا" الفضائية الأميركية.

ومع ذلك سيتمكن أي شخص في أي مكان من الاستمتاع بإشراق أكبر من المعتاد للقمر، إذا كان الطقس مواتيا.

ومن المرتقب أن يستمر الخسوف الكلي قرابة 15 دقيقة، مع مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

غير أن العرض كاملا سيستمر خمس ساعات، حيث يغطي ظل الأرض وبشكل تدريجي وجه القمر قبل أن يبدأ في الانحسار.

ويكتسي القمر باللون الأحمر المائل للبرتقالي هو نتيجة شروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر في حالة الخسوف.

#العالم #القمر الدامي

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