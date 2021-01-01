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السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنا من الطيبة بأراضي الـ48 على هدم منزله

الأربعاء 26 مايو 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنا من الطيبة بأراضي الـ48 على هدم منزله



الداخل المحتل / سما /

أجبرت السلطات الإسرائيلية المواطن نبيل عمرور من مدينة الطيبة بأراضي عام 48 اليوم الأربعاء، على هدم منزله قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، وذلك تفاديا للغرامات المالية الباهظة .

وفي السياق، واصلت السلطات الإسرائيلية هدم المنشآت والمنازل العربية داخل أراضي عام 48، رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، مؤخرا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.

يشار إلى أن بلدات عربية عدة شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال والمخازن التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

#الطيبة #الاحتلال

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