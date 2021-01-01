اليويفا يستعد لفرض عقوبات على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه شرع في فتح ملف تأديبي بحق أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي جراء تمسكهم بمشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد.

بيان اليويفا الرسمي جاء بعد أسبوعين من العمل والتحقيقات، وتبين لاتحاد اللعبة القاري أن الأندية الثلاثة انتهكت المعايير الموضوعة من الكيان الذي ينظم اللعبة في القارة العجوز.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن اليويفا أصدر بياناً مقتضباً قال فيه “بعد التحريات التي أجراها الاتحاد فيما يتعلق بالبطولة المسماة دوري السوبر ليج، قررنا فتح ملف تأديبي ضد ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس بسبب إمكانية خرق القواعد المنصوص عليها في الاتحاد”.

وأضاف بيان اليويفا “سيتم نشر المزيد من المعلومات حول الأمر حال توفرها”.

وأصبح الثلاثي المذكور بذلك تحت طائلة التهديد بعقوبة تتراوح حدتها بين غرامة مالية، إلى الحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

ويحق للأندية الثلاثة الاعتراض على قرار اليويفا حال صدوره بشكل رسمي بالطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.