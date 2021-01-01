  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 250 فلسطينيا من أراضي الـ48 اليومين الماضيين

الأربعاء 26 مايو 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 250 فلسطينيا من أراضي الـ48 اليومين الماضيين



الداخل المحتل / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أكثر من 250 شابا وشابة من فلسطيني أراضي الـ1948، خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين.

وقال مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة" المحامي حسن جبارين، لـ"عرب 48"، إن ممارسات الشرطة الإسرائيلية وحملة الاعتقالات الأخيرة، تاتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس.

وأطلقت الشرطة الإسرائلية، مساء الأحد، ما أسمته حملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.

وزعمت الشرطة أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".

وتأتي هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، إذ جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.

#الشرطة الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

سبّب احراجا لقيادة الإحتلال..الوفد المصري يحمل رسائل إسرائيلية للسنوار

صحيفة: الفصائل ستعلن أن عباس فاقد للشرعية.. وتكشف موعد تراجع الاحتلال عن خطواته "العقابية" على غزة

"هآرتس" : وضع عباس بائس.. وجيل جديد قادم لا يؤمن بالتسوية

مجلة عسكرية تكشف عن "كارثة" وقعت في إسرائيل خلال العدوان على غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

النخالة يهدد اسرائيل: سياسة الاغتيالات ضد مقاتلينا أو قادتنا سيرد عليها بقضف تل أبيب

سرايا القدس في رسائل للاحتلال: "ما أعددناه سابقاً يفوق توقعاتكم، وسترونه واقعاً ولو بعد حين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية