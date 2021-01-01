محمد عساف يقاطع “يوتيوب” بسبب أغنية “إحنا فلسطينية”- (فيديو)

غزة / سما /

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف أنه لن ينشر أغنيته الجديدة “إحنا فلسطينية” على قناته في “يوتيوب” بسبب محاربة الموقع للمحتوى المؤيد لفلسطين.

وأطلق “محمبوب العرب” أغنيته الجديدة على حسابه في تطبيق إنستغرام، وكتب قائلا: “احنا الفلسطينية الله معانا ومقوينا أقدّم لكم هذه الأغنية وفي هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني وهدية لأبناء شعبي وكل جمهوري في كل مكان”. وأضاف: “هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية في اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة بدون أسباب”.

وأغنية “إحنا الفلسطينية” من كلمات الشاعر الفلسطيني سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وحققت نجاحاً كبيراً بعد ساعات من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.