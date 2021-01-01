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بتر قدم الفنان شريف دسوقي بعد عملية جراحية‎

الثلاثاء 25 مايو 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتر قدم الفنان شريف دسوقي بعد عملية جراحية‎



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة خضوع مواطنها الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية انتهت إلى بتر قدمه إثر مضاعفات إصابته بمرض السكري.

وأعربت بدرية طلبة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" عن حزنها الشديد لتجربة المرض التي يمر بها شريف دسوقي، قائلة: “ عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوء من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك علي خير“.

وأوضحت الفنانة الكوميدية المصرية طبيعة الحالة الصحية لشريف دسوقي، قائلة: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر .. حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة.. وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

وكان الفنان شريف دسوقي قد هاجم نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي بعد إصابته بقدمه خلال فيلم "وقفة رجالة"، إذ اتهمه بعدم الوقوف معه ضد المنتج أحمد الجنايني الذي رفض تعويضه أو دفع باقي أجره.

كما نفى الممثل المصري إصابته بمرض نفسي ألزمه دخول مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وطرده من المسلسلات بسبب تصويره وهو مخمور.

وقال شريف دسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، إن دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعقلية كان قبل 20 عاما عقب انفصاله عن زوجته.

وأكد أنه وقتها تعرض لصدمة شديدة ألزمته دخول المستشفى للعلاج خاصة أنه كان يحبها كثيرا، ولم يكن دخوله في الفترة الحالية كما يتردد على بعض المواقع، على حد قوله.

#شريف دسوقي #السكري

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