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السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من "إسرائيل"

الثلاثاء 25 مايو 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن السعودية أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من إسرائيل. وقالت اقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن طائرة تابعة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية، ستتجه إلى دبي، ممنوعة من الإقلاع من مطار بن غوريون.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت تقارير صحافية حينها أن الموافقة السعودية، تشمل ضوءًا أخضر بعبور الطيران الإسرائيلي عبر الأجواء السعودية، وجاءت قبل نحو 16 ساعة من موعد انطلاق الرحلة المذكورة التابعة لشركة "يسرائير"، في أعقاب ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بطلب إسرائيلي.

وبدون المرور في الأجواء السعودية، ستضطر الشركة الإسرائيلية إلى إلغاء رحلتها، حيث سيتعين عليها استخدام مسار التفافي عبر خليج عدن وبحر العرب الأمر الذي سيضاعف المسافة التي يتعين على الطائرة قطعها حتى دبي، ما سيجعل هذا المسار غير عملي، كون الشركة تستخدم طائرات إيرباص A320 ذات مدى محدود نسبيا.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") حينها أن "الموافقة السعودية جاءت بعد تدخل جاريد كوشنر لدى المملكة"، لافتة إلى أن "الرحلة من إسرائيل إلى دبي ستستغرق ساعتين ونصف الساعة". وبعبور الطيران الإسرائيلي فوق الأجواء السعودية، تنخفض مدة الطيران بين إسرائيل والإمارات إلى أقل من 3 ساعات، مقارنة بـ7 ساعات سابقا.

#السعودية #اسرائيل #المجال الجوي

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