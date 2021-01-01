  1. الرئيسية
  2. الصحة

جرعة واحدة من هذا الدواء تكفي للتخلص من الصداع النصفي

الثلاثاء 25 مايو 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرعة واحدة من هذا الدواء تكفي للتخلص من الصداع النصفي



وكالات / سما /

كشفت أبحاث أجريت في السنوات الأخيرة على بعض الأدوية، التي تعطي لعلاج حالات مثل الاكتئاب الشديد والقلق واضطرابات الإدمان، أنها من الممكن أن تكون مفيدة لمن يعانون من الصداع النصفي.

وتعد أحد الجوانب الفريدة للعقاقير المخدر، مثل دواء السيلوسيبين، هو أن تناول جرعة واحدة متوسطة منها، يمكن أن يؤدي إلى فوائد علاجية طويلة الأمد للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، مثل الاكتئاب والقلق والصداع النصفي.

وأشار بحث جديد، نشرت نتائجه مؤخرا في مجلة "العلاجات العصبية"، إلى أن ثمة "فوائد كبيرة" لدواء السيلوسيبين في علاج الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.

وذكرت الدراسة أن الأدلة الأولية بهذا الخصوص واعدة، ويمكن أن تفتح مجالات جديدة للبحث في علاج الصداع النصفي، والذي غالبًا ما يكون مزمنًا ومنهكًا للكثيرين في العالم.

#الدواء #الصداع #الصداع النصفي #الاكتئاب

الأكثر قراءة اليوم

سبّب احراجا لقيادة الإحتلال..الوفد المصري يحمل رسائل إسرائيلية للسنوار

صحيفة: الفصائل ستعلن أن عباس فاقد للشرعية.. وتكشف موعد تراجع الاحتلال عن خطواته "العقابية" على غزة

"هآرتس" : وضع عباس بائس.. وجيل جديد قادم لا يؤمن بالتسوية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلة عسكرية تكشف عن "كارثة" وقعت في إسرائيل خلال العدوان على غزة

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

النخالة يهدد اسرائيل: سياسة الاغتيالات ضد مقاتلينا أو قادتنا سيرد عليها بقضف تل أبيب

سرايا القدس في رسائل للاحتلال: "ما أعددناه سابقاً يفوق توقعاتكم، وسترونه واقعاً ولو بعد حين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية