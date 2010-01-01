الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه خلال نيسان

رام الله / سما /

ارتفعت أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الغربية خلال شهر نيسان الماضي، مقارنه بالشهر الذي سبقه.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء بأن، في تقرير له أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أسعار تكاليف المباني السكنية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.89%، مقارنة بالشهر الذي سبقه. إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 110.26، مقارنة بـ 109.29 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.51%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا نسبته 0.86%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 109.84 مقارنة بـ 108.89 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.42%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.10%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 1.52% خلال شهر نيسان، مقارنة بشهر آذار، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 110.26 مقارنة بـ 108.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 2.41%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقد سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.35% مقارنة بشهر آذار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.92 (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.57%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.15%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.83%، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 119.09، مقارنة بـ 118.11 خلال شهر آذار (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.00%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 112.60، مقارنة بـ 110.39 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.35%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.03، مقارنة بـ 121.61 خلال شهر آذار (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر نيسان، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.19 مقارنة بـ 109.23 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).