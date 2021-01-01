خلال 12 ساعة: قتيلان بجريمتي إطلاق نار بأم الفحم

الداخل المحتل / سما /

قتل الشاب مصطفى أحمد (21 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها حراء تعرضه صباح اليوم الثلاثاء، إلى جريمة إطلاق نار في أم الفحم، ويأتي ذلك بعد أقل من 12 ساعة من جريمة قتل الشاب محمد توفيق حبوب.

وهذه جريمة القتل الثالثة التي تسجل في مدينة أم الفحم منذ يوم الجمعة الماضي، حيث قتل الطبيب طارق زياد جعو (42 عاما) رميا بالرصاص خلال تواجده بسيارته مع زوجته وطفلهما (عمره 3 أيام) في شارع المرمالة، بينما مساء أمس، قتل الشاب محمد توفيق حبوب (40 عاما) متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لإطلاق النار عند منطقة الأسواق.

وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 40 قتيلا.