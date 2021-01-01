تجميد قرار الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب ليوم غد

القدس المحتلة / سما /

جمدت محكمة صُلح حيفا قرارًا بالإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا، ورئيس الحركة الإسلامية الشمالية، وفق ما نقل عن موقع “الجرمق الإخباري”.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ الخطيب في 14 أيار الجاري من منزله، في قرية كفر كنا بالداخل.

وقال محامي الخطيب عمر الخمايسي “للجرمق” إن “النيابة طلبت تجميد قرار الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب إلى يوم غد الثلاثاء، والمحكمة وافقت على القرار”.

وتابع خمايسي، “يمكن أن يتم الإفراج غدًا، أو ربما تطلب النيابة الاستئناف”.