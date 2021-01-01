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نجاة نجل أحلام من حادث سير مروع

الإثنين 24 مايو 2021 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة نجل أحلام من حادث سير مروع



وكالات / سما /

نجا فاهد الهاجري ابن الفنانة الإماراتية أحلام، من موت محقق بعد تعرضه لحادث سير مروع في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية نتج عنه تهشم سيارته بالكامل.

وتداولت العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير صور للحادث الذي تعرض له فاهد، أظهرت تهشم سيارته واحتراقها بالكامل. وأكد فاهد الهاجري ابن أحلام، والمتواجد حاليا بالمملكة، تماثله للشفاء، موجها الشكر لكل من سأل عنه. وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”: ”أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة أنا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمة والله يجزاكم خير على السؤال”.

وردت أحلام قائلة: “يا عمري وروحي أنت أمي وحبيبي وقطعة من روحي الحمد لله ربي حماك أنت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لأن عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الأحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان أهل الوفى والكرم أيدٍ مطوية الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه يا ربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً”.

#أحلام الاماراتية #أحلام #حادث سير #فاهد الهاجري

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