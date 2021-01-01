  1. الرئيسية
  2. الصحة

تقنية واعدة تجعل الورم السرطاني "يأكل نفسه"

الإثنين 24 مايو 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية واعدة تجعل الورم السرطاني "يأكل نفسه"



وكالات / سما /

نجح علماء من جامعة زيورخ في تطوير تقنية جديدة تمكن الجسم من إنتاج عوامل علاجية تستطيع خداع الخلايا السرطانية والقضاء عليها من الداخل للخارج، مما يساعد على تقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان، وكذلك علاجات الرئتين في حالة كوفيد-19.

وقام العلماء في جامعة زيورخ بتعديل فيروس تنفسي شائع، يسمى الفيروس الغدي، للعمل مثل حصان طروادة لتوصيل الجينات لعلاجات السرطان مباشرة داخل الخلايا السرطانية، وخلافا للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، فإن هذا النهج لا يضر بالخلايا الصحية الطبيعية.

وبمجرد دخول الخلايا السرطانية، تعمل الجينات التي يتم توصيلها كمخطط للأجسام المضادة العلاجية، والسيتوكينات وغيرها من مواد الإشارة، التي تنتجها الخلايا السرطانية نفسها وتعمل على القضاء على الأورام من الداخل إلى الخارج.

وتقول شينا سميث، الزميلة في مرحلة ما بعد الدكتوراه، التي قادت عملية تطوير النهج الجديد، "إننا نخدع الورم ليتخلص من نفسه من خلال إنتاج الخلايا المضادة للسرطان".

من جانبه يوضح أندرياس پلوكتون، رئيس فريق الأبحاث: "إن العوامل العلاجية، مثل الأجسام المضادة أو مواد الإشارات العلاجية، تبقى في الغالب في المكان المطلوب من الجسم بدلا من الانتشار في مجرى الدم حيث يمكن أن تؤذي الأعضاء والأنسجة السليمة". تتسلل الفيروسات الغدية إلى ما بعد جهاز المناعة دون أن يتم اكتشافها.

يطلق الباحثون في جامعة زيورخ على تقنيتهم "شاريد"، وتعتمد على التكنولوجيات الرئيسية التي سبق هندستها من قبل فريق بلوكثون، بما في ذلك توجيه الفيروسات الغدية إلى أجزاء محددة من الجسم لإخفائها من الجهاز المناعي.

#تقنية #الجسم #السرطان #علاج السرطان #الورم #الجهاز المناعي

الأكثر قراءة اليوم

سبّب احراجا لقيادة الإحتلال..الوفد المصري يحمل رسائل إسرائيلية للسنوار

صحيفة: الفصائل ستعلن أن عباس فاقد للشرعية.. وتكشف موعد تراجع الاحتلال عن خطواته "العقابية" على غزة

"هآرتس" : وضع عباس بائس.. وجيل جديد قادم لا يؤمن بالتسوية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلة عسكرية تكشف عن "كارثة" وقعت في إسرائيل خلال العدوان على غزة

هآرتس عن حرب غزة : تداعيات مصيرية تهدد وجود إسرائيل

معاريف: المقاومة فكّت شفرة الحمض النووي لإسرائيل وبفعلهم ذلك فإنهم يتقدمون عليها بعقد من الزمان

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل مساعي التهدئة بين حماس واسرائيل برعاية مصرية

فلسطين

معهد أمني امريكي: دعم إسرائيل ينهار.. وأمريكا ستكون أكثر صرامة معها بعد معركة غزة!

شاهد.. صحفي لبناني: غرفة عمليات مشتركة بين إيران وحماس و حزب الله أدارت الحرب على غزة

النخالة يهدد اسرائيل: سياسة الاغتيالات ضد مقاتلينا أو قادتنا سيرد عليها بقضف تل أبيب

سرايا القدس في رسائل للاحتلال: "ما أعددناه سابقاً يفوق توقعاتكم، وسترونه واقعاً ولو بعد حين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية