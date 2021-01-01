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بالفيديو: محمد عساف يطلق أغنية "الله معانا" بعد أحداث فلسطين الأخيرة

الإثنين 24 مايو 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: محمد عساف يطلق أغنية "الله معانا" بعد أحداث فلسطين الأخيرة



عمان/سما/

 أطلق الفنان الفلسطيني محمد عساف أغنية جديدة بعنوان ”الله معانا“، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
ونشر عساف، الذي ينحدر من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، أغنية ”الله معانا“ عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، مشيراً إلى أنه لن ينشرها عبر قناته على موقع ”يوتيوب“ بسبب سياسات حظر المحتوى.
وقال عساف: ”أقدم لكم هذه الأغنية وفي هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني وهدية لأبناء شعبي وكل جمهوري في كل مكان“.
واعتمد عساف في أغنيته على فريق عمل من قطاع غزة، حيث كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني سامي عفانة، ولحنها الفنان الفلسطيني محمد المدلل، فيما تم التوزيع والمونتاج في القطاع أيضاً.
وتضمنت المشاهد التي عرضها كليب الأغنية صوراً من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.
وتفاعل عساف خلال فترة العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، والمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للرد عليه ومهاجمته، وهو ما رد عليه عساف.

#محمد عساف #فلسطين

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