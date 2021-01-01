العلاج الفعال لتضيق العمود الفقري في ألمانيا

تضيق العمود الفقري هو تضيق القناة الشوكية بسبب فرط نمو بعض الهياكل العظمية أو الغضروفية أو الأنسجة الرخوة. ويؤدي ذلك في النهاية إلى انضغاط جذور الحبل الشوكي وظهور الاضطرابات العصبية. يفضل المزيد والمزيد من المرضى الأجانب الخضوع لعلاج تضيق العمود الفقري في ألمانيا. يمكن للمرضى هنا الخضوع لطرق العلاج المتقدمة، والتي تتيح التخلص بسرعة وأمان من المشكلة الموجودة.

أسباب التطور

يمكن أن يكون تضيق العمود الفقري خلقياً ومكتسباً. في كثير من الأحيان، يتعين على الأطباء التعامل مع التضيق المكتسب، والذي يكتشف لدى الأشخاص الكبار في السن. ويمكن أيضاً تمييز التضيق المركزي (التضيق في منطقة القناة الشوكية) والجانبي - الثقبي (تضيق في الفتحات الفقرية).

ينشأ التضيق المركزي للقناة الشوكية نتيجة لتطور العمليات المرضية في الهياكل المشاركة في تكوين القناة الشوكية: أرجل وأقواس الفقرات، والمفاصل الوجيهة، والأقراص الفقرية، وأربطة العمود الفقري. وكقاعدة عامة، تحدث التغييرات في هذه الهياكل إثر هشاشة العظام في العمود الفقري.

أعراض المرض

يمكن أن يحدث تضيق القناة الشوكية في أي جزء من العمود الفقري. في معظم الأحيان، يواجه الأطباء تضيق العمود الفقري القطني، والذي يتجلى في أعراض مثل:

ألم في أسفل الظهر؛ ألم وشعور بالضعف في الساقين؛ العرج المتقطع؛ اضطراب التبول والقدرة الجنسية.

وإن انتشار تضيق العمود الفقري العنقي أقل شيوعاً. أعراض تضيق العمود الفقري العنقي:

آلام في الرقبة؛ الدوخة؛ الصداع؛ ألم، تنميل، ضعف الأيدي.

تضيق العمود الفقري في العمود الفقري الصدري أمر نادر للغاية.

التشخيص

في حال وجود المشاكل الصحية المذكورة أعلاه، سيحتاج المريض إلى الخضوع لفحص معين. تستخدم على وجه الخصوص لتشخيص تضيق العمود الفقري مثل طرق الفحص التالية:

التصوير الشعاعي؛

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب.

سيكشف الفحص عن التغيرات المرضية في هياكل العمود الفقري التي تسببت في تضيق القناة الشوكية، وسيساعد كذلك في تقييم درجة التضيق.

طرق علاج تضيق العمود الفقري

يعالج تضيق العمود الفقري في ألمانيا بواسطة طرق العلاج المحافظة والجراحية. يشمل العلاج المحافظ تعيين مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات، والعلاج الطبيعي، والرياضة العلاجية.

يتم اللجوء إلى الجراحة فقط في تلك الحالات التي لم يحقق فيها العلاج المحافظ التأثير المتوقع. يجرى العلاج الجراحي من أجل استعادة التجويف الطبيعي للقناة الشوكية والقضاء على انضغاط جذور الأعصاب. نتيجة العملية هي القضاء على الألم وتحسين كبير في نوعية الحياة.

يعالج تضيق العمود الفقري في ألمانيا من قبل أطباء ذو كفاءة عالية. يمكن للأخصائيين الألمان أن يقدموا للمرضى جراحة طفيفة التوغل بأقل قدر من الشقوق على الجلد. يستخدم الأطباء أثناء العملية معدات تقنية حديثة ومجاهر تسمح بإجراء عمليات التلاعب أثناء الجراحة بأقصى قدر من الدقة.

يتم في ألمانيا إجراء الأنواع التالية من العمليات لعلاج تضيق العمود الفقري:

استئصال الصفيحة الفقرية - عملية لإزالة الهيكل الذي تسبب في تضييق القناة: القوس الفقري، النمو العظمي، الأربطة المتحجرة. استئصال القرص - الإزالة الجزئية أو الكاملة للقرص الفقري المصاب. غالباً ما تنفذ مع استئصال الصفيحة. دمج الفقرات - هو تثبيت الفقرات المجاورة معاً بواسطة الهياكل المعدنية. يمكن إجراء هذا التلاعب بعد استئصال الصفيحة عند عدم استقرار جزء معين من العمود الفقري.

تعتمد تكلفة العلاج إلى حد كبير على نوع العملية، وكذلك مدة الإقامة في المستشفى (يظل المريض في القسم في المتوسط لمدة 3-5 أيام). يتلقى المريض قبل الخروج توصيات مفصلة من الطبيب حول إعادة التأهيل الفعال بعد العملية الجراحية. قد يستغرق الشفاء التام عدة أسابيع.

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