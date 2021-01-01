"فتح" تدعو للخروج بمسيرات غضب في كل المدن والقرى والمخيمات واستمرار حالة الاستنفار

رام الله /سما/

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح، إلى الخروج بمسيرات غضب في كل المدن والقرى والمخيمات واستمرار حالة الاستنفار والمواجهة على خطوط التماس والطرق الالتفافية بكافة الوسائل المتاحة.

وأكدت عقب اجتماع أمناء سر الأقاليم مع قيادة التعبئة والتنظيم، اليوم السبت، مواصلة الصمود واستمرار حالة الاشتباك في كافة المناطق والمحاور ومواجهة قطعان المستوطنين على كل الشوارع وأينما أمكن.

وشددت على أن معركتنا الأساسية مع الاحتلال الإسرائيلي وأن الوحدة الوطنية هي الأساس في معركة الصمود والانتصار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن الذين يعبثون ويعملون لحرف البوصلة عن القدس وعن الاحتلال هم ضد وحدة شعبنا ومصالحه الوطنية.

وأكدت فتح في الذكرى الثالثة والسبعون لنكبة شعبنا وتشريده استمرارية الثورة والنضال حتى التحرير وأنه لا بديل عن حق العودة لشعبنا، وتوجهت بالتحية الى كافة الجماهير الثائرة في العالم التي تنتصر لقضيتنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.